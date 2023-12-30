Icon

منافسات كأس العلا للصقور تتواصل في اليوم الثالث بتحقيق لقب الأسرع في الملواح Icon النصر يواصل انتصاراته برباعية ضد التعاون Icon عبدالله رديف يقود الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات Icon الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس Icon توكلنا يوضح طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية Icon LG تكشف عن أول شاشة 4K بالعالم Icon تعادل الشباب والوحدة سلبيًا بالشوط الأول Icon الأمطار تجري السيول في بلجرشي وتظهر جمال أجواء الباحة Icon النصر يُنهي الشوط الأول ضد التعاون متقدمًا بثنائية Icon جداول الحصص الدراسية اليومية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ19

النصر يواصل انتصاراته برباعية ضد التعاون

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
النصر يواصل انتصاراته برباعية ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف.

التعاون يتقدم والنصر يرد بثنائية

وبدأت مباراة التعاون ضد النصر التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط سكري القصيم بقوة، وأهدر فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة.

قد يهمّك أيضاً
السفينة الجاسوس كلمة السر في الهجمات على سفن البحر الأحمر

السفينة الجاسوس كلمة السر في الهجمات على سفن البحر الأحمر

9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر الجوية

9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر...

واحتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون عند الدقيقة العاشرة، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وسددها أشرف المهديوي، وتصدى لها الحارس نواف العقيدي، إلا أنه تابعها ونجح في هز الشباك.

بروزوفيتش
بروزوفيتش – المصدر @SPL

وضغط العالمي بقوة بعد الهدف، ونجح مارسيلو بروزوفيتش في تسجيل التعادل عند الدقيقة 26، بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة أندرسون تاليسكا، قبل أن يتمكن إيمريك لابورت من إحراز الهدف الثاني برأسية عند الدقيقة 35.

وانطلق كريستيانو رونالدو، ولعب كرة لساديو ماني الذي لعبها عرضية، قابلها أوتافيو برأسية مميزة، إلا أنها مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر التعاون ضد النصر بنتيجة 2\1.

لابورت
لابورت – المصدر @SPL

أوتافيو ورونالدو يهزان الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح أوتافيو في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 50، وكاد رونالدو أن يهز الشباك عند الدقيقة 55، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى العارضة.

التعاون ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

وتصدى القائم لتسديدة من رونالدو عند الدقيقة 73، وبعد دقيقتين، أطلق ميدارن تسديدة قوية مرت بجوار قائم العقيدي، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن يحرز رونالدو هدفًا برأسية رائعة عند الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بخسارة التعاون ضد النصر بنتيجة 4\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 46 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد
الرياضة

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد

الرياضة
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم
أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية
الرياضة

أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم...

الرياضة
رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن
السعودية اليوم

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

السعودية اليوم
فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد
الرياضة

فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

الرياضة
تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين
السعودية اليوم

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه