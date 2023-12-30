النصر يواصل انتصاراته برباعية ضد التعاون

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف.

التعاون يتقدم والنصر يرد بثنائية

وبدأت مباراة التعاون ضد النصر التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط سكري القصيم بقوة، وأهدر فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون عند الدقيقة العاشرة، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وسددها أشرف المهديوي، وتصدى لها الحارس نواف العقيدي، إلا أنه تابعها ونجح في هز الشباك.

وضغط العالمي بقوة بعد الهدف، ونجح مارسيلو بروزوفيتش في تسجيل التعادل عند الدقيقة 26، بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة أندرسون تاليسكا، قبل أن يتمكن إيمريك لابورت من إحراز الهدف الثاني برأسية عند الدقيقة 35.

وانطلق كريستيانو رونالدو، ولعب كرة لساديو ماني الذي لعبها عرضية، قابلها أوتافيو برأسية مميزة، إلا أنها مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر التعاون ضد النصر بنتيجة 2\1.

أوتافيو ورونالدو يهزان الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح أوتافيو في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 50، وكاد رونالدو أن يهز الشباك عند الدقيقة 55، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى العارضة.

وتصدى القائم لتسديدة من رونالدو عند الدقيقة 73، وبعد دقيقتين، أطلق ميدارن تسديدة قوية مرت بجوار قائم العقيدي، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن يحرز رونالدو هدفًا برأسية رائعة عند الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بخسارة التعاون ضد النصر بنتيجة 4\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 46 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة، ليحتل المركز الرابع.