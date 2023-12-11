النصر يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الشباب

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في إنهاء الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك.

وسجل النجم الإيفواري سيكو فوفانا، الهدف الأول للنصر بالدقيقة الـ17، ثم نجح اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز هدف التعادل سريعًا للشباب في الدقيقة الـ24.

وبعدها، عاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، ليضيف الهدف الثاني لفريقه في شباك الشباب، وذلك خلال لقاء الفريقين المقام حاليًّا في ربع نهائي بطولة كأس الملك.

واستغل ماني هجمة مرتدة نُفذت سريعًا بينه وبين البرتغالي أوتافيو ليضيف النجم السنغالي الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ 28.