تعليق الدراسة الحضورية بتعليم المدينة المنورة غدًا إلزام الأمير هاري بدفع غرامة 60 ألف دولار بعد معركته مع الداخلية البريطانية النصر يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الشباب براءة اختراع سعودية بتصنيع مركبات للأدوية من مخلفات التمور الإسباني كورتيس مدربًا لـ أخضر السيدات حتى 2027 بعد هجمة مرتدة مثالية .. ساديو ماني يسجل ثاني أهداف النصر توري بينسو أول حكمة تُدير مباراة في الملاعب السعودية بـ كأس العالم للأندية .. من هي ؟ سيكو فوفانا يُسجل الهدف الأول لـ النصر وجونيور يرد بالتعادل لـ الشباب تشكيل مباراة الشباب ضد النصر تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء
نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في إنهاء الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك.
وسجل النجم الإيفواري سيكو فوفانا، الهدف الأول للنصر بالدقيقة الـ17، ثم نجح اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز هدف التعادل سريعًا للشباب في الدقيقة الـ24.
وبعدها، عاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، ليضيف الهدف الثاني لفريقه في شباك الشباب، وذلك خلال لقاء الفريقين المقام حاليًّا في ربع نهائي بطولة كأس الملك.
واستغل ماني هجمة مرتدة نُفذت سريعًا بينه وبين البرتغالي أوتافيو ليضيف النجم السنغالي الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ 28.
هدددددف!⚽
مرتدة للنصر .. وماني يسجل ثاني أهداف #النصر ⚽🔥
الشباب 1 × 2 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/HKAKKiEYia
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
هدددددف!⚽
كارلوس جونيور يعود بالشباب للتعادل ⚽🔥
الشباب 1 × 1 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/FfRliekQqw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
هدددددف!⚽
أول أهداف #النصر من فوفانا ⚽🔥
الشباب 0 × 1 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/u2vaPOiTQa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023