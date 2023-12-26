النصر يستغل معاناة الاتحاد ويسجل ثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الاتحاد متفوقًا بنتيجة 2- 1 في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

وكان حمدالله تقدم بالهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الـ13، ثم تعادل البرتغالي رونالدو للنصر في الدقيقة الـ19 من ركلة جزاء.

وعند حلول الدقيقة الـ38 تمكن البرازيلي تاليسكا من إحراز الهدف الثاني للنصر بعد خطأ دفاعي من لاعبي الاتحاد.

ويسعى العالمي للفوز على الاتحاد للمرة الأولى في جدة منذ عام 2019.