موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة لقطات من أمطار الحرم المكي والهدا اليوم طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام انفجار الخلاف بين نتنياهو وبايدن إلى العلن مُطلق النار على الحيوان في جازان بقبضة الأمن النفط يتراجع 3% احذوا النغزات المؤلمة في منتصف الصدر آرسنال يُنهي دور المجموعات بالتعادل أمام أيندهوفن إسرائيل تبدأ في إغراق أنفاق غزة بمياه البحر كل ما تود معرفته عن الإشراف القائم على تمكين المدرسة.. المحاور والأهداف
تحولت العقود الآجلة للنفط للانخفاض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تجاوز تأثير المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب على تصاعد مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 3% بما يعادل 2.31 دولار عند 73.72 دولار للبرميل، مساء اليوم الثلاثاء.
فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3.25% أو 2.32 دولار إلى 69 دولارًا للبرميل.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي رصدتها “بلومبرغ”، أن متوسط شحنات النفط الخام الروسية الأسبوعية بلغ 3.76 مليون برميل يوميًّا في الأسابيع الأربعة حتى 10 ديسمبر، بزيادة حوالي 910 آلاف برميل يوميًّا عن الرقم المعدل للفترة حتى 3 ديسمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.9 مليون برميل.