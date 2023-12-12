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بسبب تباطؤ نمو الطلب

النفط يتراجع 3%

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
النفط يتراجع 3%
المواطن - فريق التحرير

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تحولت العقود الآجلة للنفط للانخفاض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تجاوز تأثير المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب على تصاعد مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط.

تراجع العقود الآجلة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 3% بما يعادل 2.31 دولار عند 73.72 دولار للبرميل، مساء اليوم الثلاثاء.

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فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3.25% أو 2.32 دولار إلى 69 دولارًا للبرميل.

شحنات النفط الروسي

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي رصدتها “بلومبرغ”، أن متوسط شحنات النفط الخام الروسية الأسبوعية بلغ 3.76 مليون برميل يوميًّا في الأسابيع الأربعة حتى 10 ديسمبر، بزيادة حوالي 910 آلاف برميل يوميًّا عن الرقم المعدل للفترة حتى 3 ديسمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.9 مليون برميل.

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