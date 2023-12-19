النفط يصل لأعلى مستوى إغلاق وخام برنت فوق 78 دولاراً للبرميل

اقترب سعر النفط من أعلى مستوى إغلاق له منذ أكثر من أسبوعين مع عزوف مزيد من الشركات عن عبور البحر الأحمر بعد تصاعد الهجمات على السفن على طول قناة الشحن الرئيسية.

أعلى مستوى إغلاق منذ أسبوعين

تم تداول خام برنت فوق 78 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 1.8% أمس الاثنين إلى أعلى مستوى إغلاق منذ الأول من ديسمبر. واستقر خام غرب تكساس الوسيط فوق 72 دولاراً للبرميل. وارتفعت الأسعار أمس الاثنين بعد أن قالت شركة “بي بي” إنها ستوقف جميع الشحنات عبر الممر المائي، فيما أشارت شركة “إكوينور” إلى أنها تحول مسار السفن بعيداً عن الممر المائي.

يعد التصعيد الأخير في هجمات الميليشيات الحوثية في اليمن العلامة الأكثر وضوحاً على انقطاع تدفقات الطاقة منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في أكتوبر، مما دفع الولايات المتحدة إلى الإعلان عن قوة عمل بحرية جديدة لحماية السفن التجارية. ساعد ذلك في تعزيز انتعاش أسعار النفط منذ تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر الأسبوع الماضي، وسط علامات على ارتفاع الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة، بحسب “بلومبرغ”.

اضطرابات قصيرة المدى

قال جون دريسكول، مدير ومؤسس شركة الاستشارات “جي تي دي إنرجي سيرفسيس” (JTD Energy Services Pte Ltd) ومقرها سنغافورة، إن الاضطرابات في القنوات التجارية الرئيسية تميل إلى أن تكون قصيرة المدى، ومن المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عسكرية أكثر صرامة لمواجهة هذه التوترات. وذكر أن تفجيرات الحوثيين والحصار ستؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وتحدد ما إذا كانت إيران ستتدخل في المعركة.