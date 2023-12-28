النقل الخارجي .. تلبية لاحتياجات المعلمين واستهداف لاستقرار العملية التعليمية

تستهدف وزارة التعليم من إعلان حركة النقل الخارجي منتصل العام الجاري لأول مرة، دعم استقرار المعلمين والمعلمات وتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم الخاصة بحركة النقل، إلى جانب الاستعداد للعام الدراسي القادم واستقرار العملية التعليمية مبكراً.

ويأتي هذا الإقرار ليعكس حرص وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات ولتلبية متطلبات واحتياجات المعلمين وضمان مستقبل المعلم لوضع ترتيباته واحتياجاته في حال تم نقله.

ويأتي قرار حركة النقل الخارجي أيضًا بالتزامن مع نقل كافة مهام التشغيل والصيانة والتجهيزات المدرسية من جميع إدارات التعليم لشركة تطوير التعليم القابضة (شركة تطوير للمباني) بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية على كافة الأصعدة.

أهمية حركة النقل الخارجي للمعلمين

وتعتبر حركة النقل الخارجي للمعلمين من الأمور المهمة للغاية بالنسبة لهم؛ حيث تمنحهم فرصة تطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجال التعليم؛ وذلك يرجع إلى أنها تساهم في تحسين الأوضاع الوظيفية المهنية لهم، ومن ثم تعزيز دورهم الإيجابي في تحقيق الأهداف التعليمية.

بالإضافة إلى أنها تتيح لهم فرصة التعرف على ثقافات وآراء جديدة، مما يؤدي إلى تطوير قدراتهم في مختلف المجالات، ومن ثم تعزيز قدراتهم المهنية وزيادة خبراتهم العلمية والعملية في مجال التعليم.

وتفصيلًا، أعلنت وزارة التعليم عن موعد استقبال طلبات حركة النقل الخارجي، بداية من يوم الأحد القادم الموافق 18 من جمادى الآخرة، على أن يستمر التقديم حتى السابع من شهر رجب.

ويتاح التقديم بإدخال رغبة نقل أو أكثر بما لا يتجاوز 20 رغبة، وفقًا للجدول الزمني المعتمد، وقد أشارت الوزارة إلى أنه لا يقبل العدول على النقل بعد انتهاء فتره استقبال الطلبات.

وأضافت أنه يمكن تجديد تقديم طلب اعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة وفق الخطة الزمنية المحددة.

التقديم على النقل الخارجي

يتم التقديم على النقل الخارجي عبر نظام نور، من خلال اتباع ما يلي:

– الذهاب إلى موقع نظام نور الإلكتروني “اضغط هنا“.

– تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر النفاذ الوطني.

– تحديد أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

– الضغط على رغبات النقل الخارجي.

– سيظهر إقرار، يتم قراءته بعناية ثم يتم طباعته.

– يجب الموافقة على الإقرار للانتقال إلى الصفحة التالية.

– سوف تظهر صفحة البيانات يتم الاطلاع عليها بحذر والتأكد من أن كافة البيانات المرفقة صحيحة.

– ثم يتم اعتماد البيانات.

– تحميل الإقرار الإلزامي والضغط على قبول لتتمكن من ترتيب الرغبات وإدخالها.