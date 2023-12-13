النموذج الإشرافي داعم للمدارس وعلميات التعليم والتطوير

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أكد المختص بالتعليم عبدالحـميد العرجان، أن النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة يعتمد على نتائج عمليات التقييم المعتمدة وحاجات المدرسة وكوادرها؛ وينطلق منها في تقديم الدعم للمدرسة لعمليات التعليم والتطوير فيها باعتبارها وحدة تعليمية متكاملة عبر تحويل الإشراف التربوي من صورته الفردية إلى فريق إشرافي متنوع الخبرات.
وأضاف أنه وفق هذا النموذج يسعى الفريق الإشرافي إلى غرس ثقافة مدرسية قادرة على تحمل المسؤولية تجاه الأداء المدرسي ومستوى مخرجاتها التعليمية، إضافة إلى مساندة المدارس في قيادة عمليات التحسين والتطوير ذاتياً انطلاقاً من نتائج التقويم عبر ما يلي:
وتابع: إن النموذج الإشرافي يدعم المدارس ويساندها في مراحل التقويم الثلاث؛ قبل وأثناء وبعد التقويم، ففي مرحلة ما قبل التقويم يساعد النموذج الإشرافي المدارس في فهم معايير التقويم المدرسي بمجالاته الأربعة؛ والرفع للجهات ذات العلاقة بكل ما يعيق تحقيق المعايير في مجال البيئة المدرسية وتعزيز ثقافة التقويم المدرسي وتوفير الشواهد الدالة على التحقيق ودعم الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة على تطبيق أدوات التقويم المدرسي ومساندة المدرسة في إعداد خطة التقويم الذاتي
كما يسعى النموذج الإشرافي في مرحلة تطبيق التقويم المدرسي إلى ضمان سلامة إجراءات تطبيق التقويم الذاتي؛ويساند المدرسة بالتدريب والاستشارات ويدعمها في حل المشكلات الفنية والتقنية ويعمل على تعزيز مشاركة الطلاب وأولياء الأمور في استكمال متطلبات التقويم المدرسي.
أما في مرحلة ما بعد التقويم يشكل مدير مكتب التعليم فرق التطوير والتحسين الإشرافية للقيام بثلاث أدوار رئيسية:
ويصنف النموذج الإشرافي المدارس بناء على نتائج التقييم الداخلي والخارجي إلى أربعة مستويات:
وتابع: يكون دور الإشراف التربوي مع المدارس في مستويات التقدم والتميز مرهوناً بطلب من المدرسة ويهدف للمحافظة على مستوى التقدم ومساندة المدرسة للوصول لمستوى التميز؛ونشر خبرات تلك المدارس في كيفية التغلب على التحديات للاستفادة منها؛ وتحقيق أعلى المستويات في المجالات الأربعة.
وأضاف أن تشكيل فرق التحسين والتطوير الإشرافية يعتمد على ضوابط عديدة من بينها:
ويقاس أداء المشرفين العاملين بشكل دوري في ضوء نتائج المراجعة الخارجية من خلال مستوى المدارس في ضوء معايير التقويم والاعتماد المدرسي من جهة، والأداء العام في التقويم حسب المجال من جهة أخرى.