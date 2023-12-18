Icon

عاصفة قوية تحرك الطائرات من مكانها في أحد مطارات الأرجنتين Icon BMW تكشف عن آيكون نسختها الفاخرة من القوارب الكهربائية Icon أمانة جدة تنفذ حملة واسعة على البيع العشوائي بنطاق الجامعة Icon “الأمر بالمعروف”: احذروا من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة Icon القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها دهساً بسيارته Icon 100 مليون يورو تُطلق سراح نجم برشلونة لـ الدوري السعودي Icon طيران ناس يتسلم 3 طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo Icon تفاصيل أزمة سلمان الفرج مع جيسوس وسبب عقابه Icon أسعار النفط تمدد مكاسبها الأسبوعية بسعر 77 دولاراً للبرميل Icon “تنمية الحياة الفطرية” يسجل أول توثيق لحيوان الزبابة الظفارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم

النوم الجيد يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالإنفلونزا

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
النوم الجيد يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالإنفلونزا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، في جامعة الملك سعود، الدكتور أحمد بن سالم باهمام، أن النوم الجيد يقلل فرص الإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية بسبب تأثيره الجيد على زيادة المناعة.

وقال باهمام إنه في موسم الإنفلونزا والالتهابات الفيروسية، فإن النوم الجيد يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية.

قد يهمّك أيضاً
3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي

3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي

عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي

عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي

تأثير النوم على المناعة

وعلى مدار عقود اهتمت الدراسات العلمية والبحثية بدراسة تأثير النوم على صحة الإنسان وأكدت الدراسات أن من لا ينامون جيدًا أو لا ينامون بما يكفي أكثر ميلًا للإصابة بالمرض عند تعرضهم لفيروس، مثل فيروس البرد الشائع، كما يمكن أن تؤثر قلة النوم على سرعة التعافي إذا تعرض الشخص للمرض.

مخاطر السمنة

كما أثبتت دراسة أن قلة النوم تؤثر سلبًا ليس فقط على خيارات الأطعمة، وإنما على كمياتها كما ترفع مستويات الجوع وتغير هرمونات الشهية، وتدفع الناس لاستهلاك سعرات حرارية أعلى، مما يعرضهم لزيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والسكري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها
أخبار رئيسية

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس...

أخبار رئيسية
تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة
السعودية اليوم

تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية...

السعودية اليوم
قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية 
السعودية اليوم

قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة:...

السعودية اليوم
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا
العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

العالم
آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90
آخر الاخبار

آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90

آخر الاخبار
الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور
الرياضة

الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور

الرياضة
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ6 مئوية
السعودية اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه