النوم الجيد يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالإنفلونزا

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أكد أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، في جامعة الملك سعود، الدكتور أحمد بن سالم باهمام، أن النوم الجيد يقلل فرص الإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية بسبب تأثيره الجيد على زيادة المناعة.
وقال باهمام إنه في موسم الإنفلونزا والالتهابات الفيروسية، فإن النوم الجيد يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية.
وعلى مدار عقود اهتمت الدراسات العلمية والبحثية بدراسة تأثير النوم على صحة الإنسان وأكدت الدراسات أن من لا ينامون جيدًا أو لا ينامون بما يكفي أكثر ميلًا للإصابة بالمرض عند تعرضهم لفيروس، مثل فيروس البرد الشائع، كما يمكن أن تؤثر قلة النوم على سرعة التعافي إذا تعرض الشخص للمرض.
كما أثبتت دراسة أن قلة النوم تؤثر سلبًا ليس فقط على خيارات الأطعمة، وإنما على كمياتها كما ترفع مستويات الجوع وتغير هرمونات الشهية، وتدفع الناس لاستهلاك سعرات حرارية أعلى، مما يعرضهم لزيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والسكري.