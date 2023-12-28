تساقط البرد بأحجام كبيرة جنوب حائل السلبية تحسم الشوط الأول بين الاتفاق والحزم تعادل الرياض ضد ضمك في الشوط الأول النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية عمر السومة: لم أتوقع تخلي الأهلي عني بهذه الطريقة 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي كلاسيكو الهلال والاتحاد قد يتكرر 3 مرات خلال 8 أيام بالفيديو.. الثلوج تكسو جبال اللوز بحلة بيضاء نادٍ كولومبي يسعى لضم أوسبينا وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 4 مدن
أعلنت النيابة العامة المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 26/ 2/ 1445هـ الموضحة أسماؤهم أدناه.
وأوضحت النيابة العامة، أنه سيتم التواصل هاتفيًّا لإنهاء إجراءات الفحص الطبي واستكمال إجراءات التعيين، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
ويمكن الاستعلام عن نتائج المقبولين في وظائف النيابة العامة من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.