النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية

أعلنت النيابة العامة المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 26/ 2/ 1445هـ الموضحة أسماؤهم أدناه.

إجراءات الفحص الطبي:

وأوضحت النيابة العامة، أنه سيتم التواصل هاتفيًّا لإنهاء إجراءات الفحص الطبي واستكمال إجراءات التعيين، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

رابط الاستعلام:

ويمكن الاستعلام عن نتائج المقبولين في وظائف النيابة العامة من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.