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النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت النيابة العامة المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 26/ 2/ 1445هـ الموضحة أسماؤهم أدناه.

إجراءات الفحص الطبي:

وأوضحت النيابة العامة، أنه سيتم التواصل هاتفيًّا لإنهاء إجراءات الفحص الطبي واستكمال إجراءات التعيين، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

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رابط الاستعلام:

ويمكن الاستعلام عن نتائج المقبولين في وظائف النيابة العامة من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.

 

 

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