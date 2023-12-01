الهلال الأحمر يستقبل 155 بلاغًا أثناء مباراة الهلال والنصر

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أعلن الهلال الأحمر استقبال 155 بلاغًا أثناء مباراة الهلال والنصر، 90 حالة مرضية و65 حالة إصابة، بحسب ما ذكرت الإخبارية، مساء اليوم الجمعة.
وواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، انفراده بـ صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد الفوز على نادي النصر بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد إهدارهما لكم كبير من الفرص، وفي الشوط الثاني، نجح الصربي سافيتش في إحراز الهدف الوحيد للهلال بالدقيقة الـ 65 من ضربة رأسية.
ثم في الدقيقة الـ91، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من ضربة رأسية، ثم عاد ميتروفيتش وأضاف ثالث أهداف الأزرق بالدقيقة الـ 93.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 41 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.