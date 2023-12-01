Icon

وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon الزوج متغيب فما الموقف في حساب المواطن؟ Icon وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية Icon واصل الانفراد بالصدارة .. ثلاثية صربية تُهدي الهلال الفوز أمام النصر Icon واتساب يطلق ميزة جديدة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon شاهد .. غضب رونالدو بعد إلغاء هدفه أمام الهلال Icon لا صحة لقصف معبر رفح Icon سافيتش يسجل هدف التقدم لـ الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
90 حالة مرضية و65 حالة إصابة

الهلال الأحمر يستقبل 155 بلاغًا أثناء مباراة الهلال والنصر

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
الهلال الأحمر يستقبل 155 بلاغًا أثناء مباراة الهلال والنصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الهلال الأحمر استقبال 155 بلاغًا أثناء مباراة الهلال والنصر، 90 حالة مرضية و65 حالة إصابة، بحسب ما ذكرت الإخبارية، مساء اليوم الجمعة.

الهلال والنصر

وواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، انفراده بـ صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد الفوز على نادي النصر بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يُهدر 4 أهداف في شباك النصر خلال 13 دقيقة

الهلال يُهدر 4 أهداف في شباك النصر خلال 13 دقيقة

تبادل قوائم الأسرى لليوم الخامس من الهدنة في غزة

تبادل قوائم الأسرى لليوم الخامس من الهدنة في غزة

الهلال ضد النصر

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد إهدارهما لكم كبير من الفرص، وفي الشوط الثاني، نجح الصربي سافيتش في إحراز الهدف الوحيد للهلال بالدقيقة الـ 65 من ضربة رأسية.

ثم في الدقيقة الـ91، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من ضربة رأسية، ثم عاد ميتروفيتش وأضاف ثالث أهداف الأزرق بالدقيقة الـ 93.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 41 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل
تكنولوجيا

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل

تكنولوجيا
موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم
الرياضة

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم
صحة وطب‎

4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة...

صحة وطب‎
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف
القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية
السعودية اليوم

القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية...

السعودية اليوم
تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية: نعتز بالمملكة كمصدر إلهام لنا
تكنولوجيا

تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية:...

تكنولوجيا
تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر
العالم

تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه