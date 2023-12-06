يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأكثر تسجيلًا للأهداف الرأسية، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الهلال يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف الرأسية بعد مرور 15 جولة، وجاء الهلال في الصدارة برصيد 7 أهداف من أصل 46 هدفًا سجله هذا الموسم.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثاني بقائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف الرأسية في دوري روشن السعودي برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع الشباب، فيما حل النصر في المركز الرابع بـ5 أهداف.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ16، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفتح.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم ضمك بـ21 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة بـ19 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، الشباب والرياض 16 نقطة، يليه الخليج، الأخدود وأبها بـ13 نقطة، الرائد 12 نقطة، والحزم 8 نقاط.