Icon

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا Icon ميزانية السعودية 2024: نمو الناتج المحلي التقديري 4.4% Icon آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90 Icon لحظة اعتماد الملك سلمان لميزانية 2024: الأضخم في تاريخ السعودية Icon رفض طلب الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023 Icon رونالدو يقود تشكيلة أحلام لويس فيليبي Icon ولي العهد بعد إعلان ميزانية 2024: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة Icon مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024: الإيرادات 1.172 تريليون ريال والنفقات 1.251 تريليون ريال Icon الفتح يسعى لاستعادة توازنه ضد الحزم Icon الشباب والاتفاق في مباراة الظروف المتشابهة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الهلال الأكثر تسجيلًا للأهداف الرأسية

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
الهلال الأكثر تسجيلًا للأهداف الرأسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأكثر تسجيلًا للأهداف الرأسية، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الهلال يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف الرأسية بعد مرور 15 جولة، وجاء الهلال في الصدارة برصيد 7 أهداف من أصل 46 هدفًا سجله هذا الموسم.

قد يهمّك أيضاً
رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة

رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة

الرياض تحتضن الملتقى الأول لجمعيات التوحد على مستوى السعودية

الرياض تحتضن الملتقى الأول لجمعيات التوحد على مستوى السعودية

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثاني بقائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف الرأسية في دوري روشن السعودي برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع الشباب، فيما حل النصر في المركز الرابع بـ5 أهداف.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ16، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفتح.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم ضمك بـ21 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة بـ19 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، الشباب والرياض 16 نقطة، يليه الخليج، الأخدود وأبها بـ13 نقطة، الرائد 12 نقطة، والحزم 8 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
الترفيه

الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على...

الترفيه
وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية في موسم الرياض
الترفيه

بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة...

الترفيه
وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية

وظائف
مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز 11
تكنولوجيا

مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز...

تكنولوجيا
الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية
السعودية اليوم

الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح...

السعودية اليوم
الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال زيارته إلى السعودية والإمارات
السوق

الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه