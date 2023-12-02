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بعد الفوز على النصر بثلاثية

الهلال بطل الشتاء للمرة السادسة

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
الهلال بطل الشتاء للمرة السادسة
المواطن - فريق التحرير

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حسم الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، لقب بطل الشتاء في دوري روشن السعودي، بعدما حسم ديربي الرياض ضد النصر لصالحه.

الأزرق يحسم الديربي

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

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الهلال ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الهلال بطل الشتاء

ورفع الزعيم رصيده إلى 41 نقطة من 15 مباراة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، ليضمن بذلك الدخول إلى الدور الثاني كمتصدر.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب بطل الشتاء في دوري روشن السعودي قبل إنهاء الدور الأول، وذلك بغض النظر عن نتيجة الجولتين الأخيرتين ضد الطائي والوحدة.

وتُعد هذه المرة السادسة في التاريخ التي ينجح فيها الزعيم في حصد لقب بطل الشتاء بدوري المحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وتمكن من التتويج بالبطولة 4 مرات، وخسر اللقب لصالح النصر في موسم 2018\ 2019.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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