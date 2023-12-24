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الهلال في صدارة تصنيف الأندية الآسيوية

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
الهلال في صدارة تصنيف الأندية الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الأحد، عن تصنيف الأندية الآسيوية لكأس العالم للأندية 2025، وجاء الهلال في الصدارة.

الهلال يتصدر التصنيف

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة تصنيف الأندية الآسيوية لمونديال الأندية بنظامه الجديد، حيث حصل على 97 نقطة.

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وجاء جيونبوك الكوري الجنوبي في المركز الثاني بالتصنيف برصيد 72 نقطة، يليه أولسان بعدما حصل على 62 نقطة، وحل كاواساكي الياباني رابعًا بـ61 نقطة، متفوقًا على بوهانج ستيلرز صاحب الـ55 نقطة.

الهلال
الأزرق يتصدر التصنيف الآسيوي – المصدر @FIFAcom

كأس العالم للأندية 2025

وسبق أن أعلن “فيفا”، أن الفرق التي ستُشارك في كأس العالم للأندية 2025، هي التي حققت اللقب القاري بين 2021 و2024، وبالتالي ضمن الهلال المتوج بدوري أبطال آسيا 2021 المشاركة، بجانب أوراوا الياباني عن آسيا أيضًا.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021
جانب من تتويج الزعيم بلقب آسيا 2021 – المصدر afc

وتأكدت مشاركة كل من؛ تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، بورتو، بنفيكا، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسي، الأهلي المصري، الوداد، مونتيري، سياتل ساوندرز، كلوب ليون وأوكلاند سيتي.

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا
جانب من تتويج الأهلي

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