الهلال في صدارة تصنيف الأندية الآسيوية

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الأحد، عن تصنيف الأندية الآسيوية لكأس العالم للأندية 2025، وجاء الهلال في الصدارة.
وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة تصنيف الأندية الآسيوية لمونديال الأندية بنظامه الجديد، حيث حصل على 97 نقطة.
وجاء جيونبوك الكوري الجنوبي في المركز الثاني بالتصنيف برصيد 72 نقطة، يليه أولسان بعدما حصل على 62 نقطة، وحل كاواساكي الياباني رابعًا بـ61 نقطة، متفوقًا على بوهانج ستيلرز صاحب الـ55 نقطة.
وسبق أن أعلن “فيفا”، أن الفرق التي ستُشارك في كأس العالم للأندية 2025، هي التي حققت اللقب القاري بين 2021 و2024، وبالتالي ضمن الهلال المتوج بدوري أبطال آسيا 2021 المشاركة، بجانب أوراوا الياباني عن آسيا أيضًا.
وتأكدت مشاركة كل من؛ تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، بورتو، بنفيكا، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسي، الأهلي المصري، الوداد، مونتيري، سياتل ساوندرز، كلوب ليون وأوكلاند سيتي.