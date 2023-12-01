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بعد تألقهما اللافت هذا الموسم

الهلال والنصر في تحدي كسر سلسلة اللاهزيمة

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
الهلال والنصر في تحدي كسر سلسلة اللاهزيمة
المواطن - فريق التحرير

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يدخل الهلال والنصر مباراة اليوم، بحثًا على مواصلة الانتصارات، والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة الطويلة للفريقين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مباراة الهلال والنصر اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

تألق الفريقان هذا الموسم

ويُقدم الأزرق مستوى مميزًا قبل مباراة الهلال والنصر، حيث إنه الوحيد الذي تجنب الخسارة في دوري روشن، كما أنه لم يتعرض للهزيمة في آخر 21 مواجهة خاضها بجميع البطولات، وحقق 18 انتصارًا وتعادل 3 مرات.

وتعود آخر هزيمة للهلال في جميع البطولات إلى شهر أغسطس الماضي، عندما خسر أمام النهائي في نهائي كأس الملك سلمان للأندية بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، لم يتعرض العالمي للهزيمة في آخر 20 مباراة خاضها في جميع البطولات، ويطمح للحفاظ على هذه السلسلة، وحسم مباراة الهلال والنصر اليوم لصالحه، وتقليص فارق النقاط مع الأزرق.

وكانت آخر هزيمة للنصر في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي أمام التعاون، ثم حقق 18 انتصارًا في جميع البطولات، وتعادل مرتين فقط.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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