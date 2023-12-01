الهلال والنصر في تحدي كسر سلسلة اللاهزيمة

يدخل الهلال والنصر مباراة اليوم، بحثًا على مواصلة الانتصارات، والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة الطويلة للفريقين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مباراة الهلال والنصر اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.

تألق الفريقان هذا الموسم

ويُقدم الأزرق مستوى مميزًا قبل مباراة الهلال والنصر، حيث إنه الوحيد الذي تجنب الخسارة في دوري روشن، كما أنه لم يتعرض للهزيمة في آخر 21 مواجهة خاضها بجميع البطولات، وحقق 18 انتصارًا وتعادل 3 مرات.

وتعود آخر هزيمة للهلال في جميع البطولات إلى شهر أغسطس الماضي، عندما خسر أمام النهائي في نهائي كأس الملك سلمان للأندية بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

على الجانب الآخر، لم يتعرض العالمي للهزيمة في آخر 20 مباراة خاضها في جميع البطولات، ويطمح للحفاظ على هذه السلسلة، وحسم مباراة الهلال والنصر اليوم لصالحه، وتقليص فارق النقاط مع الأزرق.

وكانت آخر هزيمة للنصر في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي أمام التعاون، ثم حقق 18 انتصارًا في جميع البطولات، وتعادل مرتين فقط.