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بعد فوزه على أبها بسباعية

الهلال يتألق في دوري روشن بـ3 أرقام مميزة

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
الهلال يتألق في دوري روشن بـ3 أرقام مميزة
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي، تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، ليتصدر أكثر من قائمة مميزة.

الفوز على أبها بسباعية

ولعب الهلال ضد أبها بالأمس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق فوز عريض بسبعة أهداف دون رد.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتألق

ونجح الزعيم في تحقيق 11 انتصارًا على التوالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، ليُعزز تواجده في صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أول فريق ينجح في جمع 50 نقطة من أول 18 مباراة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويُمكنه تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط هذا الموسم.

ويُعد الزعيم الأقوى دفاعيًا، حيث حافظ على نظافة الشباك في 11 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي أمام كل من؛ الرائد، الاتفاق، الشباب، الأخدود، الخليج، الفتح، التعاون، الحزم، النصر، الوحدة وأبها.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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