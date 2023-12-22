الهلال يتألق في دوري روشن بـ3 أرقام مميزة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي، تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، ليتصدر أكثر من قائمة مميزة.

الفوز على أبها بسباعية

ولعب الهلال ضد أبها بالأمس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق فوز عريض بسبعة أهداف دون رد.

الهلال يتألق

ونجح الزعيم في تحقيق 11 انتصارًا على التوالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، ليُعزز تواجده في صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أول فريق ينجح في جمع 50 نقطة من أول 18 مباراة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويُمكنه تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط هذا الموسم.

ويُعد الزعيم الأقوى دفاعيًا، حيث حافظ على نظافة الشباك في 11 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي أمام كل من؛ الرائد، الاتفاق، الشباب، الأخدود، الخليج، الفتح، التعاون، الحزم، النصر، الوحدة وأبها.