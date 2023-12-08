“المواطن” في أسبوع مسك للفنون وجماليات رسم حي على الجدار الخليج يسجل ثنائية في شباك أبها بالشوط الأول الهلال يتفوق على الطائي بثنائية في الشوط الأول سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد 30 دقيقة الربيعة بعد إلغاء تراخيص شركات عمرة: لن نتهاون منتجات التبغ غير مرئية في نظام مكافحة التدخين ولا يسهل الوصول لها موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا تصريح صادم من فيفي عبده في عزاء ناهد فريد شوقي التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد شباب بلوزداد طارق حامد يعتزل دوليًا
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.
وسجل أزرق الرياض هدفين في الشوط الأول عبر كل من سالم الدوسري وميتروفيتش في الدقيقتين الـ20 والـ30، بينما قلص اللاعب طارق عبدالله الفارق لنادي الطائي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.
هدددددف!⚽
طارق عبدالله يستغل تقدم بونو
ويسجل الهدف الأول للطائي بطريقة رائعة⚽🚀
الطائي 1 × 2 الهلال
#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الهلال | #SSC pic.twitter.com/jaOwHNQElN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
هدددددف!⚽
سالم الدوسري يستغل عرضية سلمان الفرج المتقنة ويعلن الهدف الأول في المباراة⚽🔥
الطائي 0 × 1 الهلال
#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الهلال | #SSC pic.twitter.com/cmFzBfMHuU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء🥅
ميتروفيتش يضيف الهدف الثاني للهلال⚽🔥
الطائي 0 × 2 الهلال
#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الهلال | #SSC pic.twitter.com/103SuN33vh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023