الهلال يتفوق على الطائي بثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

وسجل أزرق الرياض هدفين في الشوط الأول عبر كل من سالم الدوسري وميتروفيتش في الدقيقتين الـ20 والـ30، بينما قلص اللاعب طارق عبدالله الفارق لنادي الطائي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

هدددددف!⚽

طارق عبدالله يستغل تقدم بونو

ويسجل الهدف الأول للطائي بطريقة رائعة⚽🚀 الطائي 1 × 2 الهلال ⁧#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الهلال | ⁦#SSC pic.twitter.com/jaOwHNQElN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023

هدددددف!⚽

سالم الدوسري يستغل عرضية سلمان الفرج المتقنة ويعلن الهدف الأول في المباراة⚽🔥 الطائي 0 × 1 الهلال ⁧#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الهلال | ⁦#SSC pic.twitter.com/cmFzBfMHuU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023