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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يتفوق على النصر في 2023

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
الهلال يتفوق على النصر في 2023
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليتفوق على النصر برقم خاص في عام 2023.

الفوز بديربي الرياض

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

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ورفع الزعيم رصيده إلى 41 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني.

الهلال ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يفض شراكته مع النصر

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الهلال فض شراكة النقاط والأهداف في دوري روشن السعودي لعام 2023 مع النصر.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ونجح الزعيم في حصد 78 نقطة، وأحرز 80 هدفًا في دوري روشن السعودي لعام 2023، فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من حصد 75 نقطة، وسجل لاعبوه 77 هدفًا.

وأضافت “أوبتا”، أن هذه المرة السابعة في التاريخ التي يُسجل فيها الزعيم 3 أهداف في ديربي الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر @SPL

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