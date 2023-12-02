معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال الهلال يتفوق على النصر في 2023 ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق أبرز أرقام الهلال في دوري روشن الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني غضب نصراوي من التحكيم ونواف العقيدي بعد ثلاثية الهلال ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الهلال في النصر موعد مباريات السبت في دوري روشن الهلال الأحمر يستقبل 155 بلاغًا أثناء مباراة الهلال والنصر
يُقدم الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليتفوق على النصر برقم خاص في عام 2023.
ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.
ورفع الزعيم رصيده إلى 41 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الهلال فض شراكة النقاط والأهداف في دوري روشن السعودي لعام 2023 مع النصر.
ونجح الزعيم في حصد 78 نقطة، وأحرز 80 هدفًا في دوري روشن السعودي لعام 2023، فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من حصد 75 نقطة، وسجل لاعبوه 77 هدفًا.
وأضافت “أوبتا”، أن هذه المرة السابعة في التاريخ التي يُسجل فيها الزعيم 3 أهداف في ديربي الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.