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خلال منافسات الموسم الحالي

الهلال يتفوق على متصدري الدوريات الأوروبية

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
الهلال يتفوق على متصدري الدوريات الأوروبية
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا خلال منافسات الموسم الحالي، ليتفوق على متصدري الدوريات الأوروبية الكبرى.

تفوق الهلال على الفرق الأوروبية

ونجح الهلال في تسجيل 57 هدفًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وهو رقم لم يحققه أي فريق متصدر للدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وبفارق 11 هدفًا عن أقرب منافسيه باير ليفركوزن الألماني.

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وتمكن الزعيم من حصد 50 نقطة من 18 مباراة في دوري روشن السعودي بمعدل 2.8 نقطة، يليه باير ليفركوزن بمعدل 2.6 نقطة، ووصلت نسبة استحواذ كتيبة جيسوس لـ62%، ويتفوق عليه باريس سان جيرمان بنسبة 65.8%.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الأزرق يُلاقي الفيحاء اليوم

على الجانب الآخر، يستعد الأزرق لمواجهة الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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