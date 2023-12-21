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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يتقدم على أبها بثنائية سافيتش وميتروفيتش

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
الهلال يتقدم على أبها بثنائية سافيتش وميتروفيتش
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

تقدم الهلال ضد أبها

وبدأت مباراة الهلال ضد أبها المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض بشكل سريع، وسط سيطرة من لاعبي الزعيم، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.

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ونجح الصربي سيرجي سافيتش في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ومنح الهدف أفضلية للاعبي الزعيم الذين واصلوا الضغط بقوة لتسجيل مزيد من الأهداف.

الهلال ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وتمكن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السيطرة على اللعب، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص.

وكاد ميتروفيتش أن يهز الشباك، إلا أن القائم تصدى لتسديدته عند الدقيقة 36، وأطلق سعد بقير تسديدة قوية أبعدها الحارس ياسين بونو عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال ضد أبها بهدفين نظيفين.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_EN

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