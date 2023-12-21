الهلال يتقدم على أبها بثنائية سافيتش وميتروفيتش محمد بن فيصل يحصل على الدكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال مهرجان الرياض للمسرح مانشستر سيتي وفلومينينسي يحلمان باللقب الأول الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه الإصابة تبعد بانيغا وشراحيلي عن الشباب المدني يحذر من طقس الـ72 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الهلال ضد أبها المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض بشكل سريع، وسط سيطرة من لاعبي الزعيم، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا.
ونجح الصربي سيرجي سافيتش في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ومنح الهدف أفضلية للاعبي الزعيم الذين واصلوا الضغط بقوة لتسجيل مزيد من الأهداف.
وتمكن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السيطرة على اللعب، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص.
وكاد ميتروفيتش أن يهز الشباك، إلا أن القائم تصدى لتسديدته عند الدقيقة 36، وأطلق سعد بقير تسديدة قوية أبعدها الحارس ياسين بونو عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال ضد أبها بهدفين نظيفين.
وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.