الهلال يحصد نصيب الأسد في أفضلية نوفمبر بـ دوري روشن

حصد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، نصيب الأسد من جوائز أفضلية دوري روشن عن شهر نوفمبر.

ونال كل من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والحارس المغربي ياسين بونو أفضلية نوفمبر كأفضل مدرب وحارس على الترتيب في دوري المحترفين السعودي.

بينما نال الغاني بيرناردو مينساه نجم الطائي جائزة أفضل محترف في نوفمبر بالدوري، أما فيصل الغامدي نجم الاتحاد فنال جائزة أفضل لاعب واعد.

الهلال متصدر

وبعد مرور 15 جولة، جاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: الهلال في الصدارة برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 34 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 28 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 23 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء تاسعًا والوحدة عاشرًا ولكل منهما 19 نقطة.

الطائي في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الشباب في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الـ14، الأخدود في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة لكل منهما.

أبها في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 8 نقاط.