الهلال يختتم دور المجموعات في أبطال آسيا بثنائية في نساجي

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في إنهاء مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بفوز ثمين على فريق نساجي الإيراني بنتيجة 2- 1.

الهلال ضد نساجي

وسدد ميشايل كرة قوية في الدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول ونجح في إخراجها مدافع نساجي من الشباك لكن الحكم قرر احتساب الهدف بعد تجاوز الكرة لخط المرمى، لتشير النتيجة إلى تقدم أزرق الرياض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الـ55.

وقلص فريق نساجي بعد ذلك الفارق وسجل الهدف الأول عبر اللاعب محمود قائد رحمتي في الدقيقة الـ78.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأزرق 16 نقطة في المركز الأول في المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد نساجي عند 6 نقاط.