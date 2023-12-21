الهلال يستهدف الفوز الـ11 تواليًا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة أبها اليوم.

أبها ضيفًا على الأزرق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

الهلال يسعى للفوز

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز الـ11 على التوالي في دوري روشن السعودي، أملًا في تكرار أطول سلسلة انتصارات في تاريخ البطولة، والتي يملكها النصر.

ويُعد النصر الوحيد الذي حقق سلسلة انتصارات أطول في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 فوزًا بين نوفمبر 2013 وحتى فبراير 2014، وهو الرقم القياسي الذي يسعى جيسوس لتحقيقه مع الزعيم.