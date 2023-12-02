الهلال يسحب عرضه لـ مورينيو

الشباب يطمح لاستعادة الانتصارات انضمام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتحالف الاستدامة الرقمية انطلاق الباخرة الأغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة لقطات مذهلة لغروب الشمس في صحراء الحدود الشمالية رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين بالأرقام.. ياسين بونو سر تألق الهلال التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات الأولى من نوعها.. إطلاق مبادرة الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى ميتروفيتش لا يتوقف عن التسجيل ضبط 17976 مخالفاً بينهم 7 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف
حسم نادي الهلال موقفه من التعاقد مع المدير الفني لروما، البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن الهلال قرر سحب العرض الذي قدمه لمورينيو، وجددت الإدارة الثقة في المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس.
وأوضح رودي جاليتي، أن ثقة الإدارة الهلالية في جيسوس تتزايد بشكل مستمر، وذلك بفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأزرق يُفضل حاليًا استمرار المدرب البرتغالي.
وأشار عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن العرض السعودي الوحيد الآن أمام مورينيو، هو العرض المقدم من النادي الأهلي، حيث تسعى الإدارة للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.
ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، كما أنه الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.