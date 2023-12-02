الهلال يسحب عرضه لـ مورينيو

حسم نادي الهلال موقفه من التعاقد مع المدير الفني لروما، البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

عرض وحيد أمام مورينيو

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن الهلال قرر سحب العرض الذي قدمه لمورينيو، وجددت الإدارة الثقة في المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس.

وأوضح رودي جاليتي، أن ثقة الإدارة الهلالية في جيسوس تتزايد بشكل مستمر، وذلك بفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأزرق يُفضل حاليًا استمرار المدرب البرتغالي.

وأشار عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن العرض السعودي الوحيد الآن أمام مورينيو، هو العرض المقدم من النادي الأهلي، حيث تسعى الإدارة للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

الهلال والأهلي بدوري روشن

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، كما أنه الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.