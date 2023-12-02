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بعد تحسن النتائج مع جيسوس

الهلال يسحب عرضه لـ مورينيو

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
الهلال يسحب عرضه لـ مورينيو
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي الهلال موقفه من التعاقد مع المدير الفني لروما، البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

عرض وحيد أمام مورينيو

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن الهلال قرر سحب العرض الذي قدمه لمورينيو، وجددت الإدارة الثقة في المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس.

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جوزيه مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

وأوضح رودي جاليتي، أن ثقة الإدارة الهلالية في جيسوس تتزايد بشكل مستمر، وذلك بفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأزرق يُفضل حاليًا استمرار المدرب البرتغالي.

وأشار عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن العرض السعودي الوحيد الآن أمام مورينيو، هو العرض المقدم من النادي الأهلي، حيث تسعى الإدارة للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر corrieredellosport

الهلال والأهلي بدوري روشن

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، كما أنه الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق مع بونو – المصدر @Alhilal_FC

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