الهلال يسعى لتجنب سيناريو الدور الأول ضد الفيحاء

يأمل الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفيحاء اليوم.

مباراة الفيحاء ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

جيسوس يخشى سيناريو الدور الأول

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول، عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز رقم 12 على التوالي في دوري روشن السعودي، وتحقيق فوزه الأول على الفيحاء هذا الموسم، بجانب الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، بعد خسارته في 4 مباريات على التوالي أمام ضمك، التعاون، الأهلي والخليج، حيث يعود آخر انتصار له للجولة الـ14 ضد الفتح.