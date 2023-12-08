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ضمن منافسات دوري روشن السعودي

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام مضيفه الطائي اليوم.

مباراة الطائي ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما ينفرد الزعيم بالصدارة برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

الزعيم يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس في تحقيق الفوز التاسع على التوالي، والحفاظ على فارق النقاط مع منافسيه في دوري روشن السعودي.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_EN

وعلى الرغم من تألق الزعيم خلال الفترة الماضية في جميع المسابقات، إلا أن جيسوس يدرك صعوبة مباراة اليوم، نظرًا للمستويات المميزة التي يُقدمها الطائي أمام الأندية الكبيرة، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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