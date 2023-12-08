الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام مضيفه الطائي اليوم.

مباراة الطائي ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما ينفرد الزعيم بالصدارة برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف.

الزعيم يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس في تحقيق الفوز التاسع على التوالي، والحفاظ على فارق النقاط مع منافسيه في دوري روشن السعودي.

وعلى الرغم من تألق الزعيم خلال الفترة الماضية في جميع المسابقات، إلا أن جيسوس يدرك صعوبة مباراة اليوم، نظرًا للمستويات المميزة التي يُقدمها الطائي أمام الأندية الكبيرة، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.