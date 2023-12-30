الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس

تسعى إدارة نادي الهلال، لضم نجم فلامنغو البرازيلي، إيرتون لوكاس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي المقبل.

الهلال يفاوض إيرتون لوكاس

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن نادي الهلال استأنف الاتصالات مع إيرتون لوكاس، بعد محاولاته الجادة للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن المدير الفني للهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، طلب ضم ظهير أيسر في يناير، ويُعد إيرتون لوكاس وهو الهدف الرئيسي للأزرق.

وكان لوكاس قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو في عام 2022، قادمًا من سبارتاك موسكو الروسي، ويمتد تعاقده حتى ديسمبر عام 2027، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 9 ملايين يورو.

الهلال في دوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وينفرد بصدارة جدول ترتيب برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، حيث فاز 17 مرة وتعادل مرتين.