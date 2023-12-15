الهلال يسعى لمعادلة رقم نصر كارينيو

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة سلسلة انتصاراته، وتجاوز عقبة الوحدة اليوم.

الأزرق يُلاقي الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الوحدة، عند الساعة السادسة مساء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز التاسع بـ22 نقطة.

الهلال يسعى للفوز

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث تجنب الخسارة في آخر 25 مباراة، ونجح في تحقيق 17 انتصارًا على التوالي قبل مواجهة الوحدة اليوم.

ويُعد النصر مع الأوروغوياني دانيال كارينيو، هو صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية، وكان ذلك خلال موسم 2013\ 2014، عندما حقق 18 فوزًا في الدوري السعودي وكأس ولي العهد.

ويعود آخر تعثر لفريق الهلال في جميع البطولات إلى مواجهة ضمك في دوري روشن السعودي، يوم 21 سبتمبر، عندما تعادل بنتيجة 1\1، ثم حقق سلسلة انتصارات في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.