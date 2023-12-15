Icon

خطيب المسجد النبوي : التوحيد دعوة كل الرسل وإن اختلفت شرائعهم Icon سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد Icon غوارديولا يكشف موقف هالاند من مونديال الأندية 2023 Icon تحذير: طريقة جديدة لسرقة رصيدك في البنك دون بيانات البطاقة Icon خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب النصر Icon الهلال يسعى لمعادلة رقم نصر كارينيو Icon رقم خاص ينتظر حسين الشحات بكأس العالم للأندية Icon الأمير هاري يحصل على 180 ألف دولار تعويضًا في دعوى اختراق هاتفه Icon كريم بنزيما يبحث عن هدفه السادس بمونديال الأندية Icon الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة الوحدة اليوم

الهلال يسعى لمعادلة رقم نصر كارينيو

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
الهلال يسعى لمعادلة رقم نصر كارينيو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة سلسلة انتصاراته، وتجاوز عقبة الوحدة اليوم.

الأزرق يُلاقي الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الوحدة، عند الساعة السادسة مساء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ حكم القتل قصاصًا من غانية الجنسية قتلت مواطنة بالـ أسيد

تنفيذ حكم القتل قصاصًا من غانية الجنسية قتلت مواطنة بالـ أسيد

ناسا تلتقط لقطات مذهلة لانفجار نجم يشبه الشجرة

ناسا تلتقط لقطات مذهلة لانفجار نجم يشبه الشجرة

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز التاسع بـ22 نقطة.

مباراة الهلال ضد الوحدة
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى للفوز

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث تجنب الخسارة في آخر 25 مباراة، ونجح في تحقيق 17 انتصارًا على التوالي قبل مواجهة الوحدة اليوم.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويُعد النصر مع الأوروغوياني دانيال كارينيو، هو صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية، وكان ذلك خلال موسم 2013\ 2014، عندما حقق 18 فوزًا في الدوري السعودي وكأس ولي العهد.

ويعود آخر تعثر لفريق الهلال في جميع البطولات إلى مواجهة ضمك في دوري روشن السعودي، يوم 21 سبتمبر، عندما تعادل بنتيجة 1\1، ثم حقق سلسلة انتصارات في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
السعودية اليوم

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل...

السعودية اليوم
تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

الرياضة
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
الرياضة

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الرياضة
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
الرياضة

جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع...

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة...

السعودية اليوم
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
آخر الاخبار

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه