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في دوري أبطال آسيا

الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه هذا الموسم، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

الهلال يتفاءل بتأهل 4 فرق سعودية

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بصحبة أندية الاتحاد، النصر والفيحاء، وتُعد هذه المرة الرابعة التي يصعد رباعي سعودي لهذا الدور بعد نسخ 2009، 2011 و2019.

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الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2019
جانب من تتويج الفريق بنسخة 2019

وشهدت نسخة دوري أبطال آسيا 2019، تتويج الزعيم باللقب للمرة الأولى في تاريخه بالنظام الحديث، بعدما فاز في الأدوار الإقصائية أمام كل من؛ الأهلي، الاتحاد والسد القطري، قبل الفوز على أوراوا الياباني في النهائي.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتكرار سيناريو 2019 مجددًا في النسخة الحالية، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، ويُعد المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

قرعة دوري أبطال آسيا غدًا

ومن المقرر أن تُقام قرعة دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا، ستُقام في كوالالمبور، يوم غد الخميس، عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت السعودية، وسيتم بثها عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على “يوتيوب”.

بطولة دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

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