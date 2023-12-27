الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه هذا الموسم، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

الهلال يتفاءل بتأهل 4 فرق سعودية

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بصحبة أندية الاتحاد، النصر والفيحاء، وتُعد هذه المرة الرابعة التي يصعد رباعي سعودي لهذا الدور بعد نسخ 2009، 2011 و2019.

وشهدت نسخة دوري أبطال آسيا 2019، تتويج الزعيم باللقب للمرة الأولى في تاريخه بالنظام الحديث، بعدما فاز في الأدوار الإقصائية أمام كل من؛ الأهلي، الاتحاد والسد القطري، قبل الفوز على أوراوا الياباني في النهائي.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتكرار سيناريو 2019 مجددًا في النسخة الحالية، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، ويُعد المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

قرعة دوري أبطال آسيا غدًا

ومن المقرر أن تُقام قرعة دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا، ستُقام في كوالالمبور، يوم غد الخميس، عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت السعودية، وسيتم بثها عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على “يوتيوب”.