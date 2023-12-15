الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على الوحدة بنتيجة 2- 0، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الأزرق بهدف دون رد سجله اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة الـ20.

وفي الشوط الثاني، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الـ 80، ليصبح رصيد الأزرق بعد الفوز 47 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.