الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية آلية الإعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات توضيح من حساب المواطن لأصحاب السجلات التجارية ليبي يقتل والده بـ24 طعنة في الرقبة وهو نائم ضمك يتفوق على الرائد بهدف في الشوط الأول سعود عبدالحميد يُسجل أول أهدافه مع الهلال ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة داخل المدن
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على الوحدة بنتيجة 2- 0، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الأزرق بهدف دون رد سجله اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة الـ20.
وفي الشوط الثاني، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الـ 80، ليصبح رصيد الأزرق بعد الفوز 47 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.
هدددددف!⚽
سعود عبدالحميد يفتتح أول أهداف الهلال⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي#الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/MFVTmyTLzi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تعلن الهدف الثاني للهلال🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/h4uH8P4x7s
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023