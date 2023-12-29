الهلال يوسع الفارق مع ملاحقه النصر بثنائية في الفيحاء

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على مضيفه الفيحاء بنتيجة 2- 0، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ملخص اللقاء

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة تقدم علي البليهي بالهدف الأول للأزرق في الدقيقة الـ 87، ثم سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للفريق العاصمي في الدقيقة الـ 100 من ركلة جزاء.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 53 نقطة في المركز الأول وبفارق 10 نقاط عن نادي النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الـ12.