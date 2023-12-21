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ضمن منافسات الجولة الـ18

الهلال يُعزز انفراده بصدارة دوري روشن بسباعية في أبها

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
الهلال يُعزز انفراده بصدارة دوري روشن بسباعية في أبها
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بفوز الزعيم بسبعة أهداف دون رد.

تقدم الهلال ضد أبها

وبدأت مباراة الهلال ضد أبها التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بشكل سريع، وسط سيطرة من الزعيم، ونجح سيرجي سافيتش في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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الهلال ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ومنح الهدف أفضلية للاعبي الزعيم الذين واصلوا الضغط بقوة لتسجيل مزيد من الأهداف، وتمكن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وكاد ميتروفيتش أن يهز الشباك، إلا أن القائم تصدى لتسديدته عند الدقيقة 36، وأطلق سعد بقير تسديدة قوية أبعدها الحارس ياسين بونو عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال ضد أبها بهدفين نظيفين.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_EN

الأزرق يواصل التألق بخماسية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات وظهر أبها بشكل منظم على الصعيد الدفاعي، وأهدر لاعبو الزعيم العديد من الفرص، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدفًا عند الدقيقة 73، وواصل ميتروفيتش تألقه، ووهز الشباك عند الدقيقة 79.

ونجح محمد كنو في هز الشباك عند الدقيقة 83، وسجل روبن نيفيز الهدف السادسة من تسديدة صاروخية، قبل أن يحرز سافيتش الهدف السابع برأسية في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز بنادي الهلال ضد أبها بنتيجة 7- 0.

ورفع الزعيم رصيده إلى 50 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 14 نقطة، ليتواجد في المركز الـ16.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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