نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا ومواعيد المباريات إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.6 طن حشيش في نجران الهلال يُلاقي سباهان والنصر يصطدم بالفيحاء في دور الـ16 المعدل الصحي المتوسط للنوم يوميًا جامعة نجران تبدأ باستقبال طلبات التسجيل في دبلوم التعدين السودة أدنى درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية مطار جدة يحذر المسافرين من خدمة رديئة بسبب السائقين غير المرخصين ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي اليمامة للحديد توصي بعدم توزيع أرباح نقدية
انتهت، منذ قليل، قرعة دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وأسفرت عن مواجهة سعودية خالصة بين النصر والفيحاء.
وفي بداية قرعة دوري أبطال آسيا، انتقل نادي ناساف الأوزبكي إلى الوعاء الثاني بجوار فرق نافباخور، سباهان والفيحاء، بعد سحب قرعة عشوائية لتساوي العدد في الجانبين.
وجاءت نتائج القرعة لدور الـ16، كالتالي؛ ناساف مع العين الإماراتي، الفيحاء يُلاقي النصر، ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره سباهان، ويواجه نافباخور الأوزبكي نظيره الاتحاد.
ومن المقرر أن تلعب أندية الغرب مواجهات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، يومي 12 و13 فبراير، على أن تُقام مواجهات الإياب في 19 و20 من الشهر ذاته.