الهلال يُلاقي سباهان والنصر يصطدم بالفيحاء في دور الـ16

انتهت، منذ قليل، قرعة دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وأسفرت عن مواجهة سعودية خالصة بين النصر والفيحاء.

مواجهات الهلال والنصر والاتحاد

وفي بداية قرعة دوري أبطال آسيا، انتقل نادي ناساف الأوزبكي إلى الوعاء الثاني بجوار فرق نافباخور، سباهان والفيحاء، بعد سحب قرعة عشوائية لتساوي العدد في الجانبين.

وجاءت نتائج القرعة لدور الـ16، كالتالي؛ ناساف مع العين الإماراتي، الفيحاء يُلاقي النصر، ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره سباهان، ويواجه نافباخور الأوزبكي نظيره الاتحاد.

موعد مباريات دور الـ16

ومن المقرر أن تلعب أندية الغرب مواجهات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، يومي 12 و13 فبراير، على أن تُقام مواجهات الإياب في 19 و20 من الشهر ذاته.