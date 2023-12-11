الهلال يُمطر شباك التعاون بثلاثية ويعبر لنصف نهائي كأس الملك

تأهل الفريق الكروي بنادي الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد فوزه الكبير على فريق التعاون بنتيجة 3-0 ضمن مباريات دور الثمانية.

الهلال ضد التعاون

وفي الشوط الأول، نجح اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول لـ الهلال ضد التعاون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بعد استغلاله لخطأ من حارس التعاون.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم في الدقيقتين الـ 52 والـ 85.

وتأهل أزرق الرياض لدور نصف النهائي ملتحقًا بنادي الخليج المتأهل سلفًا عصر اليوم على حساب فريق أبها بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.

وتقدم البرتغالي فابيو مارتينيز لفريق الخليج المُلقب بـ ” الدانة” في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل الكاميروني كارل إيكامبي هدف التعادل لنادي أبها في الدقيقة الـ62.

وعند حلول الدقيقة الـ83 سجل اللاعب خالد ناري الهدف الثاني لفريق ” الدانة”.

يتبقى فقط مباراة النصر والشباب وتُقام مساء اليوم في الـ 9 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.