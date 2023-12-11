الهلال يُمطر شباك التعاون بثلاثية ويعبر لنصف نهائي كأس الملك مدرب الاتحاد: طريقة واحدة أنقذت اللاعبين من الإصابة وجاهزون للمونديال إصابتان في حادث تصادم على طريق شرما والإسعاف الجوي يتدخل تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص هبوط أسعار النفط 1% ميتروفيتش يمنح التقدم لـ الهلال ضد التعاون بالشوط الأول كريم بنزيما: الأهلي المصري كان منافسًا قويًا ومواجهة أوكلاند صعبة تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل يمنيًا بإطلاق النار عليه إيجار : تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل السفير الصيني: أنا مشجع لـ النصر وانتصاراته مشرفة
تأهل الفريق الكروي بنادي الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد فوزه الكبير على فريق التعاون بنتيجة 3-0 ضمن مباريات دور الثمانية.
وفي الشوط الأول، نجح اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول لـ الهلال ضد التعاون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بعد استغلاله لخطأ من حارس التعاون.
وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم في الدقيقتين الـ 52 والـ 85.
وتأهل أزرق الرياض لدور نصف النهائي ملتحقًا بنادي الخليج المتأهل سلفًا عصر اليوم على حساب فريق أبها بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.
وتقدم البرتغالي فابيو مارتينيز لفريق الخليج المُلقب بـ ” الدانة” في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل الكاميروني كارل إيكامبي هدف التعادل لنادي أبها في الدقيقة الـ62.
وعند حلول الدقيقة الـ83 سجل اللاعب خالد ناري الهدف الثاني لفريق ” الدانة”.
يتبقى فقط مباراة النصر والشباب وتُقام مساء اليوم في الـ 9 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.
شاهد هدف الهلال كاملًا بصوت فارس عوض⚽️🔥
#أغلى_الكؤوس
#الهلال_التعاون | #SSC pic.twitter.com/r6RxZBSr7R
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
رأسية ميتروفيتش بتعليق مدحت شلبي ⚽🔥
#أغلى_الكؤوس
#الهلال_التعاون | #SSC pic.twitter.com/8JHFXxQ7HE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
ثالث الأهداف من مالكوم بتعليق مدحت شلبي ⚽🔥#أغلى_الكؤوس
#الهلال_التعاون | #SSC pic.twitter.com/QhK1FWxQb3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023