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في نصف نهائي مونديال الأندية

الهويش يُدير مباراة مانشستر سيتي وأوراوا

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
الهويش يُدير مباراة مانشستر سيتي وأوراوا
المواطن - فريق التحرير

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كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريد دايموندز الياباني في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

محمد الهويش يدير المباراة

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.

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وأسند “فيفا”، مهمة إدارة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا التي ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، لطاقم سعودي بقيادة محمد الهويش، ويُساعده خلف الشمري وياسر السلطان.

محمد الهويش
طاقم تحكيم المباراة – المصدر @saudiFF

مانشستر سيتي وأوراوا في المونديال

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما نجح في حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، ويُعد المرشح الأبرز للفوز بالمونديال.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا منافسات مونديال الأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا، وبدأ مشواره من الدور ربع النهائي أمام كلوب ليون المكسيكي، وفاز بهدف دون رد.

أوراوا ضد ليون المكسيكي

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