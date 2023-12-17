الهويش يُدير مباراة مانشستر سيتي وأوراوا

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريد دايموندز الياباني في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

محمد الهويش يدير المباراة

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.

وأسند “فيفا”، مهمة إدارة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا التي ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، لطاقم سعودي بقيادة محمد الهويش، ويُساعده خلف الشمري وياسر السلطان.

مانشستر سيتي وأوراوا في المونديال

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما نجح في حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، ويُعد المرشح الأبرز للفوز بالمونديال.

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا منافسات مونديال الأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا، وبدأ مشواره من الدور ربع النهائي أمام كلوب ليون المكسيكي، وفاز بهدف دون رد.