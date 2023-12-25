الهيئة الملكية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة الملكية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، في المجالات الإدارية والصحية والفنية والحرفية، وذلك لمن يحملون الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الهيئة أن العمل سيكون في القطاع الخاص برواتب تصل لـ 8500 ريال، وذلك عبر برنامج التأهيل والإحلال، في الجبيل وينبع وجازان ورأس الخير.

المسميات الوظيفية:

1- موظف استقبال.

2- أمين مستودع.

3- فني كهرباء.

4- فني تكييف.

5- مهندس معدات طبية.

6- مدير العقد.

7- دعم فني.

8- مدير مشروع.

9- أعمال تحكم.

10- حرفي بالورشة.

11- مشغل معدات.

12- فني أشعة سينية.

13- أخصائي طب طوارئ.

14- مشغل حاسب آلي.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي:اضغط هنا