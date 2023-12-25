توقعات قوية لاكتتابات الشرق الأوسط في 2024 بعدما حققت 10.5 مليار دولار الهيئة الملكية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق تضاعف الاستخدام العالمي للعملة الصينية عقب الاتفاق التاريخي مع السعودية الجاسم: كل الخيارات السكنية للمشجعين السعوديين في قطر أثناء بطولة آسيا متاحة تحديث جديد في تيليجرام يتيح المزيد من الخيارات لشكل قناتك السعودية ثاني دول العشرين في تنمية الاتصالات والتقنية الرئيس التنفيذي لـ كأس آسيا: التسجيل بمنصة هيّا يُسهل مهمة دخول أصحاب السيارات لقطر هدية تنتظر لاعبي الاتحاد في حال الفوز على النصر
أعلنت الهيئة الملكية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، في المجالات الإدارية والصحية والفنية والحرفية، وذلك لمن يحملون الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.
وأوضحت الهيئة أن العمل سيكون في القطاع الخاص برواتب تصل لـ 8500 ريال، وذلك عبر برنامج التأهيل والإحلال، في الجبيل وينبع وجازان ورأس الخير.
1- موظف استقبال.
2- أمين مستودع.
3- فني كهرباء.
4- فني تكييف.
5- مهندس معدات طبية.
6- مدير العقد.
7- دعم فني.
8- مدير مشروع.
9- أعمال تحكم.
10- حرفي بالورشة.
11- مشغل معدات.
12- فني أشعة سينية.
13- أخصائي طب طوارئ.
14- مشغل حاسب آلي.
التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي:اضغط هنا