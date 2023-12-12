الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 17 وظيفة مُتعددة (رجال / نساء) بالرياض والعلا، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مساعد تنفيذي (وظيفتان).
2- أخصائي المشتريات.
3- أخصائي أول التشجير وتنمية الغطاء النباتي (وظيفتان).
4- مدير تجاري أول.
5- مدير أول مشاريع البناء.
6- أخصائي أول التصميم التنظيمي.
7- قائد إدارة علاقات الموردين.
8- مستشار مراقبة المشروع.
9- قائد إعداد التقارير وأداء المشتريات.
10- قائد التقارير التنفيذية والتحليلات.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات الهندسية.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
– بقية الوظائف في حساب الهيئة الرسمي في Linkedin: اضغط هنا