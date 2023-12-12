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للعمل في الرياض والعلا

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة بعدة تخصصات

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 17 وظيفة مُتعددة (رجال / نساء) بالرياض والعلا، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد تنفيذي (وظيفتان).
2- أخصائي المشتريات.
3- أخصائي أول التشجير وتنمية الغطاء النباتي (وظيفتان).
4- مدير تجاري أول.
5- مدير أول مشاريع البناء.
6- أخصائي أول التصميم التنظيمي.
7- قائد إدارة علاقات الموردين.
8- مستشار مراقبة المشروع.
9- قائد إعداد التقارير وأداء المشتريات.
10- قائد التقارير التنفيذية والتحليلات.

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التخصصات:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
– بقية الوظائف في حساب الهيئة الرسمي في Linkedin: اضغط هنا

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