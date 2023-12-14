الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 17 وظيفة مُتعددة (رجال / نساء) بالرياض والعلا، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد تنفيذي (وظيفتان).

2- أخصائي المشتريات.

3- أخصائي أول التشجير وتنمية الغطاء النباتي (وظيفتان).

4- مدير تجاري أول.

5- مدير أول مشاريع البناء.

6- أخصائي أول التصميم التنظيمي.

7- قائد إدارة علاقات الموردين.

8- مستشار مراقبة المشروع.

9- قائد إعداد التقارير وأداء المشتريات.

10- قائد التقارير التنفيذية والتحليلات.

التخصصات:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات القانونية.

– التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

– بقية الوظائف في حساب الهيئة الرسمي في Linkedin:

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