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ضمن منافسات دوري روشن

الوحدة والرياض يسعيان لاستعادة نغمة الانتصارات

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
الوحدة والرياض يسعيان لاستعادة نغمة الانتصارات
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع فريقا الوحدة والرياض، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز في مباراة اليوم، والتقدم في الترتيب.

مباراة اليوم بدوري روشن

وستُقام مباراة الوحدة والرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة في مكة المكرمة، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

مباراة الوحدة ضد الرياض
موعد المباراة – المصدر @AlRiyadhFC

الوحدة والرياض يسعيان للفوز

ويدخل فرسان مكة مباراة الوحدة والرياض، بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد الهزيمة أمام الهلال، والثأر من خسارته في الدور الأول هذا الموسم، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الوحدة في دوري روشن
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، لتحقيق نقاط مباراة اليوم، بعد غيابه عن الانتصارات في آخر 3 جولات، أملًا في الابتعاد عن المركز الأخيرة والهروب من دوامة الهبوط.

نادي الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

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