الوحدة والرياض يسعيان لاستعادة نغمة الانتصارات

يتطلع فريقا الوحدة والرياض، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز في مباراة اليوم، والتقدم في الترتيب.

مباراة اليوم بدوري روشن

وستُقام مباراة الوحدة والرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة في مكة المكرمة، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

الوحدة والرياض يسعيان للفوز

ويدخل فرسان مكة مباراة الوحدة والرياض، بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد الهزيمة أمام الهلال، والثأر من خسارته في الدور الأول هذا الموسم، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، لتحقيق نقاط مباراة اليوم، بعد غيابه عن الانتصارات في آخر 3 جولات، أملًا في الابتعاد عن المركز الأخيرة والهروب من دوامة الهبوط.