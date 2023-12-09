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في دوري روشن

الوحدة يصعد مركزًا بعد فوزه على الأخدود بثنائية

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
الوحدة يصعد مركزًا بعد فوزه على الأخدود بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الأخدود بنتيجة 2-0 وذلك في ختام مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

3 نقاط ثمينة لـ الوحدة

اللاعب عبدالعزيز نور كان افتتح التسجيل لفارس مكة في الدقيقة الـ16 ثم حافظ فارس مكة على تقدمه، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الكوستاريكي أوسكار دوارتي الهدف الثاني لفارس مكة في الدقيقة الـ 85.

الوحدة ضد الأخدود

وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 22 نقطة في المركز التاسع بعد صعوده من المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 13 نقطة في المركز الـ16.

وكانت مباريات الجولة الـ16 من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بفوز الحزم على الفتح بثنائية دون رد، وفوز ضمك على الاتحاد بثلاثية لهدف، وتعادل الشباب مع الاتفاق بدون أهداف.

وانتهت مباريات أمس، في الجولة الـ16 بفوز الهلال على الطائي بنتيجة 2- 1، وفوز التعاون على الفيحاء برباعية مقابل هدف، وفوز الخليج على أبها بثلاثية لهدف، وفوز النصر على الرياض برباعية لهدف.

وفي مباراتي اليوم، تعادل الأهلي بدون أهداف مع الرائد، وفاز الوحدة على الأخدود بثنائية دون رد.

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