الورم الحليمي أكثر السرطانات شيوعًا لدى النساء في سن الـ30

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كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي في مكة عن بعض المعلومات حول الورم الحليمي الذي يعد أحد أشهر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء في سن الـ30.
وقال المستشفى إن هذا النوع من السرطان لا تكون له أعراض لكنها نصحت بضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور ثآليل غير طبيعية تسبب آلما، مؤكدة أنه لا يوجد علاج للفيروس نفسه حتى الآن، بالرغم من مسؤوليته عن سرطان عنق الرحم.
ونصح المستشفى بإجراء فحص عنق الرحم بشكل دوري، لتفادي مضاعفات المرض.
وفي وقت سابق حثت وزارة الصحة الفتيات والنساء على تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي للوقاية من سرطان عنق الرحم.
وقالت الصحة إن اللقاح نعمة ووقاية وعلاج، مؤكدة أن اللقاح آمن على البشر وفق العديد من الدراسات والأبحاث الطبية والإكلينينية.
ويمكن أن يقي اللقاح أيضا من الإصابة بمعظم حالات سرطان عنق الرحم إذا تلقته الفتاة أو السيدة قبل تعرضها للفيروس.كما يمكن أن يقي من الإصابة بسرطان المهبل والفرج عند الإناث، فضلًا عن أنه قد يقي من الإصابة بالثآليل التناسلية وسرطان الشرج والفم والحلق والدماغ والرقبة عند الإناث والذكور.
ونظريًّا، قد يساعد أيضًا تطعيم الفتيان ضد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري المصاحبة لسرطان عنق الرحم في وقاية الفتيات من الإصابة بالفيروس عن طريق تقليل احتمالية انتقاله.