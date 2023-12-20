الورم الحليمي أكثر السرطانات شيوعًا لدى النساء في سن الـ30

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي في مكة عن بعض المعلومات حول الورم الحليمي الذي يعد أحد أشهر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء في سن الـ30.

حقائق عن الورم الحليمي

وقال المستشفى إن هذا النوع من السرطان لا تكون له أعراض لكنها نصحت بضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور ثآليل غير طبيعية تسبب آلما، مؤكدة أنه لا يوجد علاج للفيروس نفسه حتى الآن، بالرغم من مسؤوليته عن سرطان عنق الرحم.

ونصح المستشفى بإجراء فحص عنق الرحم بشكل دوري، لتفادي مضاعفات المرض.

لقاح الورم الحليمي

وفي وقت سابق حثت وزارة الصحة الفتيات والنساء على تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي للوقاية من سرطان عنق الرحم.

وقالت الصحة إن اللقاح نعمة ووقاية وعلاج، مؤكدة أن اللقاح آمن على البشر وفق العديد من الدراسات والأبحاث الطبية والإكلينينية.

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