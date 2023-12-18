Icon

فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 Icon الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة Icon الدوسري يطلق الإستراتيجية والهوية الجديدة لهيئة تنظيم الإعلام Icon المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين Icon بحر ثالث العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح Icon نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفلوميننسي Icon هاوي تختتم فعالياتها وتعرّف زوار بوليفارد رياض سيتي بتطبيقها الجديد Icon ناقد يهاجم كريم بنزيما : وش استفدنا منك في الاتحاد Icon درجة الاجتياز المطلوبة في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

عاجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف تعزيز قدرات الأيتام للإسهام في التنمية الوطنية

الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نوه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالأيتام، ورعايتهم، وتمكينهم، وتعزيز قدراتهم للإسهام في التنمية الوطنية.

تمكين الأيتام

وقال الراجحي خلال رعايته لحفل “إخاء” السنوي للاحتفاء بالأيتام المتفوقين، وتكريم الداعمين: إن رؤيتنا التي ننطلق منها هي تمكين الأيتام للعيش في مجتمع حيوي مسهم في الاقتصاد المزدهر”، مؤكدًا على أن الهدف هو توفير بيئة أسرية آمنة لهم، ودمجهم في المجتمع، وتعزيز الاستقلال المالي للاعتماد على ذاتهم، من خلال ممكنات تضمن تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل، وتعزيز الشراكة مع الداعمين للبرامج والخطط التي تسهم في تحقيق تلك الأهداف عبر 27 مبادرة.

قد يهمّك أيضاً
أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة

بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة

وأوضح الوزير الراجحي أن مؤسسة “إخاء” أنجزت خلال عام 2023م (47) شراكة مجتمعية لدعم برامج التمكين والتنمية الإنسانية، كما بلغت نسبة توظيف الأيتام المؤهلين 80%، وارتفاع برامج دعم المستفيدين لتصل إلى 53 برنامجًا صحيًّا، ونفسيًّا، واجتماعيًّا، وعلاجيًّا.

مشيرًا إلى أن الرعاية من دون تمكين لن تحقق أهدافنا التي نسعى إليها جميعًا، ومن هنا نشيد بجهود مؤسسات المجتمع التي تسهم معنا في دعم برامج التمكين لخدمة جميع المستفيدين، كما نهيب بدعم الشركاء لدعم برامج إخاء التنموية وتحقيق الاستدامة في مشاريعها.

وأكد الأبناء الأيتام في كلمتهم خلال الحفل على دعم ورعاية القيادة الرشيدة لهم، وجهود مؤسسات المجتمع الواحد في تمكينهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، إلى جانب تطوير قدراتهم للالتحاق بسوق العمل، واستقلالهم ماديًّا.

إستراتيجية إخاء

ودشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إستراتيجية “إخاء”، وإطلاق مبادراتها الهادفة إلى تمكين الأيتام في مختلف المسارات، كما تم توقيع عدد من الشراكات لتحقيق الاستدامة في برامج ومشاريع المؤسسة، وكذلك تسليم مفاتيح السكن للأيتام ضمن الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الجهات، إضافة إلى تكريم الأبناء المتفوقين والرعاة والداعمين.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًّا عن أبرز الإحصائيات والبرامج والإنجازات التي حققتها مؤسسة “إخاء” خلال هذا العام، كما شاهد الحضور عرضًا عن “رحلة مبتعث ” لإبراز دور المؤسسة في رعاية الأيتام تعليميًّا، و”لمسة تقدير” مع أحد الداعمين، وأوبريت “الكيان الكبير” الذي يعكس جانبًا من الإسهامات الوطنية للأيتام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها
أخبار رئيسية

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس...

أخبار رئيسية
تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة
السعودية اليوم

تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية...

السعودية اليوم
قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية 
السعودية اليوم

قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة:...

السعودية اليوم
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا
العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

العالم
آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90
آخر الاخبار

آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90

آخر الاخبار
الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور
الرياضة

الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور

الرياضة
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ6 مئوية
السعودية اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه