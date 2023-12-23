جريان وتدفق السيول غرب رفحاء ضبط 16899 مخالفًا بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف الوقاية من حصوات الكلى تبدأ من الطعام الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره ضد الرائد رد الهلال على عرض الاتفاق لضم عبدالإله المالكي رونالدو الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم هذا الموسم الأهلي المصري يكتب التاريخ بمونديال الأندية في جدة تركيا تعفي مواطني السعودية من التأشيرة للقادمين للسياحة هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غرب إيران فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023
توضح بعض التقارير الطبية أن شخصاً من كل 10 أشخاص سيصاب بحصوات الكلى في حياته، والحصوات ليست مؤلمة فقط، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى مضاعفات خطيرة، قد تتطلب دخول المستشفى، وحتى الجراحة.
وقال خبراء من “مايو كلينيك نيوز نتوورك”، تبدأ إجراءات الوقاية من حصى الكلى بتناول الأطعمة المناسبة.
وينصح الدكتور إيفان بورتر من عيادة مايو كلينيك: “بالتفكير في أنواع الطعام الذي تتناوله. فالفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والطماطم والبطيخ، تحتوي أيضاً على سترات طبيعية، وهي مثبطات طبيعية للحصوات”.
ويضيف بورتر: “ينبغي أيضاً التفكير فيما لا يجب أن تأكله”. “نحن نعلم أن المصادر الحيوانية للبروتين ترتبط ببساطة بزيادة خطر الإصابة بالحصوات، وربما تكون إحدى الطرق لتجنب المزيد من إنتاج الحصوات هي تناول اللحوم بكمية أقل”.
وينبغي أيضاً تقييد بعض الأطعمة، مثل السبانخ الذي يحتوي على مستويات عالية من الأكسالات.
ويوضح بورتر: “الكثير من الخضروات الورقية المفيدة قد يكون لها تأثير سلبي على الحصوات. وإحدى طرق مكافحة ذلك هي تناول بعض الكالسيوم الغذائي مع تلك الوجبات. لذا قد يكون الجبن مع السبانخ فكرة جيدة”.