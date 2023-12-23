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الوقاية من حصوات الكلى تبدأ من الطعام

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
الوقاية من حصوات الكلى تبدأ من الطعام
المواطن - فريق التحرير

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توضح بعض التقارير الطبية أن شخصاً من كل 10 أشخاص سيصاب بحصوات الكلى في حياته، والحصوات ليست مؤلمة فقط، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى مضاعفات خطيرة، قد تتطلب دخول المستشفى، وحتى الجراحة.

وقال خبراء من “مايو كلينيك نيوز نتوورك”، تبدأ إجراءات الوقاية من حصى الكلى بتناول الأطعمة المناسبة.

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حصوات الكلى ونوعية الطعام

وينصح الدكتور إيفان بورتر من عيادة مايو كلينيك: “بالتفكير في أنواع الطعام الذي تتناوله. فالفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والطماطم والبطيخ، تحتوي أيضاً على سترات طبيعية، وهي مثبطات طبيعية للحصوات”.

ويضيف بورتر: “ينبغي أيضاً التفكير فيما لا يجب أن تأكله”. “نحن نعلم أن المصادر الحيوانية للبروتين ترتبط ببساطة بزيادة خطر الإصابة بالحصوات، وربما تكون إحدى الطرق لتجنب المزيد من إنتاج الحصوات هي تناول اللحوم بكمية أقل”.

وينبغي أيضاً تقييد بعض الأطعمة، مثل السبانخ الذي يحتوي على مستويات عالية من الأكسالات.

ويوضح بورتر: “الكثير من الخضروات الورقية المفيدة قد يكون لها تأثير سلبي على الحصوات. وإحدى طرق مكافحة ذلك هي تناول بعض الكالسيوم الغذائي مع تلك الوجبات. لذا قد يكون الجبن مع السبانخ فكرة جيدة”.

 

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