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على مساحة تبلغ 27.5 فدان

الولايات المتحدة تضع حجر الأساس لمبنى سفارتها الجديد في الرياض

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
الولايات المتحدة تضع حجر الأساس لمبنى سفارتها الجديد في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وضعت الولايات المتحدة الأمريكية حجر الأساس لمجمع جديد للسفارات في العاصمة الرياض، والذي يعد علامة فارقة في العلاقات بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وضعت حجر الأساس لبناء سفارة أمريكية جديدة على مساحة تبلغ 27.5 فدان في العاصمة الرياض.

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مراسم وضع حجر الأساس

وفي التفاصيل، شارك عدد من المسؤولين الأمريكيين والسعوديين في مراسم وضع حجر الأساس لمبنى جديد للسفارة الأمريكية في الرياض والذي يعد علامة فارقة في العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

وقد انضم كل من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنعيم، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي إلى سفير الولايات المتحدة في المملكة مايكل راتني للاحتفال بهذه المناسبة.

وخلال الحفل ألقى السفير مايكل راتني كلمة رحب فيها بالحضور قائلًا: “تعتبر السفارة الجديدة والتي من المقرر أن تكون أكبر سفارة في المملكة العربية السعودية رمزاً لتوسع العلاقات بين البلدين، فلا تقتصر تلك العلاقات على قطاعي الطاقة والأمن فقط، بل تشمل أيضًا قطاعات الأعمال التجارية والتكنولوجيا والتعليم والابتكار ولا سيما مجالات الفنون والثقافة على نحو متزايد”.  كما أكد السفير راتني أن حجم هذا المشروع ونطاقه الذي يطمح إليه يعكسان الشراكة الاستراتيجية القوية والمتنامية بين الولايات المتحدة والسعودية.

ويقع المبنى الجديد للسفارة في الحي الدبلوماسي على مساحة 27.5 فدان، ويجمع تصميمه بين التراث المعماري التقليدي للمملكة والتصميم الحديث، مع التركيز على أحدث ميزات الأمن والاستدامة.

بيئة عمل آمنة وحديثة وفعالة

كما سيوفر هذا المرفق المتطور بيئة عمل حديثة وآمنة وفعالة للموظفين داخل السفارة وسيشكل رمزًا قوياً لشراكة الولايات المتحدة الدائمة مع المملكة العربية السعودية.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنعيم على أهمية مبنى السفارة الجديد لما يحمله من دلائل ملموسة على عمق واستمرارية العلاقات الأمريكية السعودية، وأشاد بالتصميم الرائع للسفارة الجديدة والمستوحى من البيئة والجيولوجيا المحلية، والذي سيستخدم أحدث التقنيات وأنظمة الطاقة المتجددة.

إن حفل وضع حجر الأساس للسفارة الأمريكية الجديدة في الرياض ليس مجرد علامة فارقة في قطاع البناء، بل هو إعادة تأكيد للشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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