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قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر

اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال الفلبين العنيف

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال الفلبين العنيف
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” في مناطق واسعة على الساحل المقابل للمحيط الهادئ بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 7.7 درجات بمقياس ريختر قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.

زلزال الفلبين العنيف

وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه في دافاو بالفلبين، لوحظ حدوث تسونامي يبلغ ارتفاعه “8 سنتيمترات” عقب الزلزال الذي وقع الساعة 11:37 من مساء السبت بتوقيت اليابان (1437 بتوقيت جرينتش السبت)، حسبما ذكر مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحفي في طوكيو في وقت مبكر من اليوم الأحد.

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وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن تحذيراً من حدوث تسونامي صدر أيضاً في المناطق الساحلية في مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية. وطلب من السكان المحليين في المناطق الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.

تحذير من تسونامي

أما بالنسبة لليابان، فقد يصل تسونامي بارتفاع متر واحد إلى جزيرة مياكو والمناطق المجاورة في أوكيناوا بالإضافة إلى محافظات أخرى، بما في ذلك آيتشي ومي وواكاياما وتوكوشيما وكوتشي وميازاكي، في وقت مبكر من يوم الأحد، حسبما ذكرت الوكالة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في البلدين.

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