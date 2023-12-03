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عبر منصة أبشر

اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ صباحاً
اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك
المواطن - فريق التحرير

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تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن المزاد يبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023”.

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خطوات الاشتراك في المزاد

وأضافت أنه يمكن المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال ثلاث خطوات كالتالي:

– دخول منصة أبشر

– اختيار أيقونة خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار أيقونة المرور ثم أيقونة خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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