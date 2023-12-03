حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الـ15 أزمة جديدة تضرب منصة إيلون ماسك بعد انسحاب المعلنين درجات الحرارة تلامس الصفر المئوي شمال المملكة لعدة أيام الشباب يواصل نتائجه السلبية ويخسر أمام التعاون بثنائية
تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن المزاد يبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023”.
وأضافت أنه يمكن المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال ثلاث خطوات كالتالي:
– دخول منصة أبشر
– اختيار أيقونة خدمات من تبويب خدماتي
– اختيار أيقونة المرور ثم أيقونة خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.