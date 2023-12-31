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تستمر الاختبارات حتى الخميس المقبل

اليوم.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
اليوم.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق اليوم الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية.

اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

وتستمر الاختبارات، حتى الخميس المقبل، ويتبعها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث تؤدى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون الإخلال باليوم الدراسي.

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في سياق متصل، نشرت قنوات عين جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام.

جداول الحصص الدراسية

وتبث الحصص عن بعد يوميًا وفق جداول الحصص اليومية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي، حيث يمكن الاطلاع على الجداول من خلال الرابط.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

يذكر أنه وفقًا للتقويم الدراسي ستبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، يوم 22/06/1445 الموافق 04/01/2024، فيما ستكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.

ميزة جديدة في منصة مدرستي

وكانت منصة مدرستي كشفت في وقت سابق عن خدمات جديدة لضبط العملية التعليمية، تمثلت في رصد حضور وغياب الطلبة آليًا للحصص المتزامنة في المنصة.

وتأتي هذه الخطوة، والتي تتيح للمعلم تعديل حالة حضور الطلبة عند الحاجة، فضلًا عن تزويد غرفة المصادر بمحتوى إثرائي جديد في حساب الطالب بمحتوى رقمي يدعم العملية التعليمية ويعزز مصادر المعرفة المتنوعة في المنصة.

وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

مواعيد إجازات الفصل الدراسي الثاني:

– إجازة منتصف الفصل الثاني:

الأحد 25-6 إلى الخميس 29-6

– إجازة مطولة:
الأحد 16-7

-بداية الاختبارات النهائية للفصل الثاني:
الأحد 8-8

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