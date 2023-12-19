انتبه.. لون عادم السيارة يدل على الأعطال

يوضح خبراء السيارات، أن لون العادم الذي يخرج من سيارتك قد يعطي إشارة إلى وجود مشكلة أو خلل في السيارة يحتاج إلى الصيانة.

ووفقاً لخبراء السيارات، هناك بعض الأعطال المحتملة التي يمكن أن ترتبط بألوان محددة لعادم السيارة كما يلي:

لون عادم السيارة وطبيعة الأعطال

1. عادم السيارة بلون أبيض:

إذا كان العادم أبيض ويتصاعد بكميات كبيرة، فقد تكون هناك مشكلة في نظام التبريد مثل تسرب الماء إلى الأسطوانات. قد يشير أيضًا إلى وجود ترسبات في خزان الوقود أو استخدام وقود ذو نوعية منخفضة.

2. عادم أسود داكن اللون:

قد يشير العادم الأسود الداكن إلى وجود خلل في نظام الوقود، مثل حقن الوقود بشكل غير صحيح أو وجود ترسبات في البخاخات. قد يكون هناك أيضًا تلوث في الهواء المحيط بسبب حرق الزيت أو استخدام زيت المحرك غير المناسب.

3. خروج عادم بلون أزرق:

إذا كان العادم أزرق اللون، فقد يكون هناك تسرب في زيت المحرك ودخوله إلى الأسطوانات، مما يعني وجود مشكلة في الأجزاء المسؤولة عن الحركة الكاملة للمكبس والأسطوانة.

4. عادم رمادي:

يشير العادم الرمادي إلى احتراق غير كامل للوقود، ويمكن أن يكون سببه وقودًا غير نظيف أو بخاخات وفلاتر هواء ملوثة أو تلفًا في نظام الاحتراق.