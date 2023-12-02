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دعوات لتقييد السفر إلى الصين

انتشار المرض الغامض والصين تشغل العالم مجددًا

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
انتشار المرض الغامض والصين تشغل العالم مجددًا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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مازالت الصين تشغل بال العالم مجددًا، على الرغم من أنها أعلنت عدم وجود أي أمراض معدية تثير قلق العالم من خلال تحقيقات بشأن انتشار المرض الغامض بخاصة بين الأطفال.

عدم العثور على أمراض

أعلن مي فنغ، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، أنه لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة حتى الآن خلال تحقيقات بشأن حالات الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

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وتشهد الصين ارتفاعًا في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، فيما تستعد البلاد لأول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في ديسمبر من العام الماضي.

مرض غامض بين الأطفال

الارتفاع الكبير في الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في الدولة التي ظهر فيها فيروس كورونا أواخر عام 2019، أثار الاهتمام عندما طلبت منظمة الصحة العالمية معلومات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تقرير عن أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد.

وقال مي فنغ، المسؤول في لجنة الصحة، إن السلطات الصينية ستفتح المزيد من العيادات الخارجية للأطفال، وتسعى إلى ضمان حصول المزيد من كبار السن والأطفال على لقاحات الإنفلونزا وتشجيع الناس على وضع الكمامات وغسل الأيدي.

أمراض الجهاز التنفسي

ولم يعبر الأطباء الصينيون والخبراء في الخارج عن قلقهم بشأن تفشي الأمراض في الصين نظرًا إلى أن العديد من البلدان الأخرى شهدت زيادات مماثلة في أمراض الجهاز التنفسي بعد تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة، وهو ما فعلته الصين في نهاية العام الماضي.

وطالبت مجموعة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس بايدن تنفيذ حظر سفر على الصين، بسبب الارتفاع المقلق في إصابات مرض تنفسي غير معروف داخل الدولة الشيوعية.

دعوة لتقييد السفر للصين

الرسالة التي صاغها يوم الجمعة أعضاء من مجلس الشيوخ، وهم مارك روبيو، وجي دي فانس وريك سكوت، وتومي توبرفيل، ومايك براون، تدعو بايدن إلى تقييد السفر على الفور بين الولايات المتحدة والصين حتى يتم جمع المزيد من المعلومات حول المخاطر التي يشكلها المرض الجديد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن السفر والسياحة وممارسة الأعمال التجارية آمنة بعد انتشار تقارير إعلامية بزيادة حالات الإصابة بمرض الجهاز التنفسي الغامض، خاصة بين الأطفال، في الصين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: “أستطيع أن أقول لكم إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين، أمر آمن، ولا داعي للقلق”.

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