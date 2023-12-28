سيظل دونالد ترامب مرشحًا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ميشيغان العام المقبل، بعد أن رفضت المحكمة العليا في الولاية طعنًا يسعى إلى إزالة الرئيس السابق من الاقتراع؛ لدوره في هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021.

رفض استبعاد ترامب

رفضت محكمة ميشيغان العليا، الأربعاء، طلبًا لاستبعاد دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.

ويعد هذا المسعى الجديد ضمن المحاولات الهادفة لمنع إدراج اسم ترامب على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أيّ شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما “انخرط في تمرد”.