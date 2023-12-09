انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق رقم قياسي جديد.

الفوز ضد الطائي

ولعب الطائي ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز صعب بنتيجة 2\1.

الهلال يقترب من رقم قياسي

وعادل الزعيم ثاني أطول سلاسل انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين، وبات على بُعد خطوة واحدة من معادلة رقمه القياسي في البطولة، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق مزيد من الانتصارات.

ووصل الزعيم إلى 9 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، بعد تعادله مع ضمك بالجولة السابعة، ثم بدأت سلسلة الفوز ضد الشباب بثنائية، وتوالت الانتصارات أمام الأخدود، الخليج، الأهلي، الفتح، التعاون، الحزم، والطائي.

وسبق أن حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلسلة انتصارات مماثلة في الدوري السعودي للمحترفين في موسمي 2011\ 2012 و2018\ 2019، فيما كانت سلسلته القياسية بـ10 انتصارات متتالية في موسم 2012\ 2013.