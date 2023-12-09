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ضمن منافسات دوري روشن

انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق رقم قياسي جديد.

الفوز ضد الطائي

ولعب الطائي ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز صعب بنتيجة 2\1.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الهلال يقترب من رقم قياسي

وعادل الزعيم ثاني أطول سلاسل انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين، وبات على بُعد خطوة واحدة من معادلة رقمه القياسي في البطولة، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق مزيد من الانتصارات.

ميتروفيتش
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ووصل الزعيم إلى 9 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، بعد تعادله مع ضمك بالجولة السابعة، ثم بدأت سلسلة الفوز ضد الشباب بثنائية، وتوالت الانتصارات أمام الأخدود، الخليج، الأهلي، الفتح، التعاون، الحزم، والطائي.

وسبق أن حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلسلة انتصارات مماثلة في الدوري السعودي للمحترفين في موسمي 2011\ 2012 و2018\ 2019، فيما كانت سلسلته القياسية بـ10 انتصارات متتالية في موسم 2012\ 2013.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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